Директор «Хонды: «Мы особенно рады подиуму Квята в этом сезоне»

Управляющий директор «Хонды» в «Формуле-1» Масаси Ямамото отметил, что японскому мотористу был особенно приятен подиум Даниила Квята за рулем «Торо Россо» на «Гран-при Германии». По его словам, это стало возможным благодаря сотрудничество между командой и «Хондой» еще в прошлом году.

— Третье место Квята в Германии было для нас очень важным, потому что мы вместе работали в прошлом году, переживали вместе трудности, — цитирует Autosport Ямамото. — Мы приложили большие усилия, чтобы улучшить производительность с «Торо Россо». Это всего второй подиум для команды. Поэтому мы очень рады, что добились этого вместе. Благодарны «Торо Россо» за обратную связь и совместную работу в прошлом сезоне.