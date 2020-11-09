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Даниил Квят: «В начале сезона я не очень хорошо чувствовал машину»

20:57
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Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, какую работу команда проделала над болидом в этом году.

«В начале сезона я не очень хорошо чувствовал машину, обратная связь на руле была не особо хороша, — приводит слова Квята Autosport. — И чтобы изменить ситуацию к лучшему, потребовалось внести несколько изменений в конструкцию машины. Кое с чем пришлось разобраться, кое от чего — избавиться, пришлось дополнительно изучить и лучше понять машину.

Вообще-то такие действия могут быть связаны с риском. Нет гарантии, что все не станет еще хуже. Но когда мы все это сделали, изменения в поведении машины стали заметны. Болид стал более предсказуемым, я лучше его чувствовал — хотя, конечно, по-прежнему приходится многое корректировать с помощью настроек».

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