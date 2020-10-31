Даниил Квят: «Порадовало, что на каждом быстром круге я прогрессировал»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят остался доволен своим выступлением в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи». Россиянин занял восьмое место.

«Машина была быстра с самого начала — и само собой, это было приятно, — приводит слова Квята Motorsport. — В первом сегменте квалификации я сразу же показал лучший круг — такой, что можно было ограничиться одной попыткой. Мы так и сделали, сэкономили комплект мягких шин и смогли в третьем сегменте в каждой попытке использовать свежие шины. Что, само собой, пошло нам на пользу.

Порадовало, что на каждом быстром круге я прогрессировал, находил возможность стать еще чуть быстрее. На последнем круге я чувствовал себя так уверенно, что ожидал результата получше, чем показал на самом деле. Но в любом случае это был одновременно аккуратный и весьма быстрый круг».