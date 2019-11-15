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Даниил Квят — о гонке в Бразилии: «Теперь у меня много домашних Гран-при»

16:43
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Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что Гран-при Бразилии стал для него родным благодаря своей подруге Келли Пике, которая там родилась.

— Да, теперь у меня много домашних Гран-при, — цитирует Квята Motorsport-Total.com. — Мой тренер из Австралии, потом Монако, Россия, Италия, Япония. А теперь и здесь. Это особенная гонка для меня.

Трасса в Бразилии очень впечатляет. Это настоящий гоночный трек, очень быстрый и техничный. Не хотел бы называть эту трассу своей любимой — чем старше я становлюсь, тем реже говорю о таких вещах.

Гран-при Бразилии пройдет в Сан-Паулу с 15 по 17 ноября. Квят с 34 очками занимает 13-место в зачетной таблице.

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