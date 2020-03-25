Даниил Квят: «Надеюсь выиграть гонку и, возможно, даже чемпионат»

Пилот «АльфаТаури» Даниил Квят рассказал, как проводит свободное время. Старт сезона был отложен на лето из-за пандемии коронавируса.

— Тренируюсь не каждый день, а два или три дня подряд, после чего отдыхаю, — цитирует Квята Sky Sport Italia. — В Монте-Карло тренировки — единственное удовольствие, которое есть сейчас.

У меня было несколько попаданий на подиум, но надеюсь выиграть гонку и, возможно, даже чемпионат. Я — спортсмен, эта цель должна стоять перед вами. Мы провели хорошие тесты, работали хорошо. Есть разочарование из-за невозможности участвовать в гонках.

Кто самый сильный пилот? Факты говорят о том, что это Хэмилтон, Ему удалось обрести большую уверенность в «Мерседесе.

— Какие пилоты вас вдохновляют?

— Я бы сказал, что это Шуми, потому что я вырос, наблюдая за Михаэлем и его победами с «Феррари».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 355 человек. Умерших — 20 499, выздоровевших — 112 982. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.