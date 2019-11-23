Даниил Квят: «Мы с Гасли сможем подгонять друг друга с первой же практики в Австралии»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал перспективах команды в следующем сезоне.

— Посмотрим, не стоит ставить конкретные ожидания, — GP Today. — Мы вновь будем бороться с соперниками в середине пелотона и борьба снова будет плотной. И мы сделаем все возможное, чтобы оказаться как можно выше.

Думаю, что такой состав пилотов пойдет команде на пользу. Нам хватает опыта. Здорово отправляться на зимние тесты заранее зная, какой будет обратная связь при работе с машиной. Ведь с тех пор, как Пьер вернулся в «Торо Россо», мы с ним говорим команде почти об одних и тех же вещах. Отличия совсем небольшие. Так что у нас одинаковые ощущения от управления болидом, мы оба отлично знаем все трассы и сможем подгонять друг друга, начиная с первой же практики в Австралии.