Даниил Квят: «Это была хорошая сессия и продуктивная вторая практика»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, показавший 12-й результат во второй практике «Гран-при Японии», отметил, что из-за возможной непогоды ему нужно будет найти правильный ритм во время гонки.

Напомним, что из-за тайфуна «Хагибис» все субботние заезды на «Гран-при Японии» отменены, квалификация перенесена на воскресенье, но также может быть отменена. Тогда стартовая решетка будет построена по итогам второй практики.

— Это была хорошая сессия и продуктивная вторая практика. Так как заезды в субботу отменены, у нас была насыщенная программа, которая отличалась от обычной. Было сложно проехать так много кругов. В первой практике мы оказались не там, где хотели, но во второй был сделан правильный шаг и машина показала себя лучше.

Мы были довольны как машиной, так и результатом. Посмотрим, еще можно что-то усовершенствовать в воскресенье. Будет интересно сразу приступить к квалификации. Условия могут быть другими. Возможно, ветер будет сильнее. Поэтому, многое будет зависеть от правильно выбранного ритма.