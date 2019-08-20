Даниэль Риккьярдо: «Я надеялся на лучшее»

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо надеется, что команда улучшит результаты во второй части сезона. Австралиец признался, что пока производительность далека от желаемой.

— Результаты явно не соответствуют нашим ожиданиям, — цитирует AFP Риккьярдо. — Я надеялся на лучшее, но знал, что потребуется время. Ничего с неба в руки нам не упадет. Наши результаты нестабильны. Если мы хотим бороться за подиумы в 2020 году, нужно сделать рывок во второй части этого сезона. Я должен регулярно попадать в первую шестерку.