Даниэль Риккьярдо: «В следующем сезоне «Рено» будет бороться за подиумы»

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо считает, что в следующем сезоне его команда сможет бороться регулярно за места на подиуме. Он оценил завершившийся сезон.

— Думаю, в следующем сезоне мы сможем побороться за подиумы, — цитирует F1i Риккьярдо. — «Рено» еще на пути к этому. Да, это тяжело, но я верю, что это возможно. Максимум, показанный в 2019 году, соответствовал ожиданиям. Эти моменты обнадеживают. Я не ждал более значительных результатов, чем четвертое место, которое было достигнуто в Монце. Но худшие результаты в сезоне оказались хуже, чем я думал. Временами я не понимал, как мы оказывались так низко. 14-е место обескураживало. Но я и не ждал, что будет легко. Понимал, что столкнемся с препятствиями.