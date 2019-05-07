Пилот команды "Рено" Даниэл Риккьярдо сказал, что из-за столкновения с гонщиком "Торо Россо" Даниилом Квятом на Гран-при Азербайджана он чувствует себя не лучшим образом.

- Безусловно, я чувствую себя скверно из-за произошедшего в Баку. Тем более, что в начале гонки у меня был хороший темп. Но я вынесу урок из этого, – цитирует Риккьярдо Autosport. – К сожалению, на стартовой решётке в Барселоне я потеряю три позиции, но такова цена моей ошибки. Постараюсь сделать все возможное. Наверное, пришло время совершить несколько ярких обгонов.

Ранее Риккьярдо был признан виновным в инциденте и оштрафован на три места стартовой на стартовой решетке в Барселоне.

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