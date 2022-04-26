Цунода назвал неожиданным свой финиш на седьмом месте в гонке в Имоле

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода назвал неожиданным свой финиш на седьмом месте на «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Честно говоря, я такого не ожидал, особенно с учетом непредсказуемых погодных условий. Я просто сконцентрировался на том, чтобы оставаться на трассе, и доверился темпу своей машины. Очень рад, что мы набрали очки. Не сильно радуюсь тому, что оказался выше Гасли. Чувствую, что мне еще многому нужно научиться», — приводит F1i слова Цуноды.

После четырех этапов сезона-2022 Цунода занимает 12-е место в личном зачете «Формулы-1» с 10 очками. Его партнер по команде Пьер Гасли идет на 13-й строчке с 6 очками.

Следующий этап пройдет в Майами с 6 по 8 мая.