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25 апреля, 23:21

В «Формуле-1» готовы увеличить потолок бюджетов из-за роста цен на комплектующие

Иван Шитик
Корреспондент
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На нынешний год потолок бюджетов команд «Формулы-1» снизился на пять миллионов долларов и составляет 140 миллионов при расчете на 21 гонку. Однако из-за роста стоимости некоторых товаров, которые подпадают под траты в рамках лимита, крупным коллективам стало тяжелее сокращать расходы, сообщает Motorsport.

Некоторые команды активно выступали за увеличение «потолка» расходов или другие формы корректировки. Исполнительный директор «Ф-1» Росс Браун отметил, что этот вопрос необходимо будет решить.

«Я думаю, что ситуацию, учитывая роста инфляции, нужно будет пересмотреть, поскольку во времена разработки этих правил инфляций была довольно низкой и предсказуемой, а сейчас все изменилось», — признал Браун.

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