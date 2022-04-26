В «Феррари» поддержали идею провести шесть спринт-гонок в сезоне-2023

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что итальянская команда поддерживает увеличение числа спринт-гонок в «Формуле-1».

«Вопрос стоит на повестке дня, у нас есть намерение увеличить число спринтов с трех до шести. В «Феррари» поддерживают эту идею, потому что она в будущем даст возможности для шоу и доходов. Считаю правильным выразить поддержку», — приводит RaceFans слова Бинотто.

«Формула-1» проводит спринт-гонки с сезона-2021. В 2022 году, как и в прошлом, планируется провести три подобных гонки (одна из них уже состоялась в Имоле).

Сегодня, 26 апреля, в Лондоне пройдет заседание комиссии «Формулы-1», на котором команды обсудят вариант с увеличением числа спринт-гонок до шести с сезона-2023.