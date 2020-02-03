Бывший пилот «Торо Россо»: «Формула-1» — это не спорт, а бизнес»
Бывший гонщик команды «Торо Россо» Хайме Альгерсуари критически высказался о современной «Формуле-1».
— «Формула-1» — не спорт, а бизнес, — цитирует экс-пилота Autosport. — Гонщики — больше не сотрудники, а клиенты, при помощи которых команды привлекают новых спонсоров. Таковы суровые реалии современной Ф-1. Я занялся музыкой не из-за того, что у меня не было вариантов для продолжения карьеры. Просто автоспорт больше меня не интересует. Здесь каждый думает только о себе, бизнес и политика тесно переплетены между собой. Я абсолютно не жалею, что выбрал путь искусства.
Гонщик объявил о завершении карьеры в 2015 году, когда ему было 25 лет. После этого он стал диджеем.
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https://autosport.com.ru/f1/60959-byvshiy-gonshchik-toro-rosso-formula-1-eto-ne-sport