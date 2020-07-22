Бывший босс «Мерседеса» считает, что «Формула-1» стала скучной из-за конкурентов

Бывший босс «Мерседеса» Норберт Хауг похвалил команду Тото Вольффа за старт текущего сезона. Она выиграла все три гонки.

— За последние шесть лет «Мерседес» вышел на такой уровень превосходства, которого в автоспорте никогда никто не достигал, — приводит слова Хауга Autosport со ссылкой на GrandPX. — Полностью заслуженно. Должен поправить тех, кто говорит, что из-за «Мерседеса» чемпионат стал скучным, это неверно. Чемпионат стал скучным из-за конкурентов, которые не могут за ними угнаться.