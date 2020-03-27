Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе сравнил Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо, с которыми работал.

— Шумахер или Алонсо? А как вы думаете, кто лучше, Месси или Роналду, — сказал в подкасте Beyond the Grid Бриаторе. — Алонсо — испанец, но он менее эмоционален, чем Шумахер. Если говорить о работе с механиками, то они оба заставляли всех работать до предела. Алонсо — ротвейлер, никогда не сдается. Я помню «Гран-при Сан-Марино» в 2005 году, Алонсо тогда выиграл, а Шумахер стал вторым. Михаэль 15-20 кругов сидел на хвосте у Алонсо, они оба не совершили ни ошибки. Потрясающий пилотаж. В целом, они похожи. Для меня Алонсо и Шумахер — пилоты одного уровня. Я бы хотел вновь увидеть Фернандо в «Формуле-1», в одной из команд, у которой примерно 50-процентные шансы на победу в гонке. Впрочем, таких немного: «Мерседес», «Феррари», «Ред Булл». Если Алонсо вернется, то даст бой. Сто процентов.