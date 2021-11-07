Боттас выиграл квалификацию «Гран-при Мексики», Мазепин показал 19-й результат

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации «Гран-при Мексики». Со второго места стартует его партнер по команде Льюис Хэмилтон.

На втором ряду стартовой решетки расположились гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-е место. Он оказался вышел только Лэнса Стролла на «Астон Мартин», который попал в аварию.

Мексика

Чемпионат мира

19-й этап

«Гран-при Мексики»

Квалификация

1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1:15.875

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:16.020

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1:16.225

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1:16.342

5. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1:16.456

6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1:16.761

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1:16.763

8. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1:16.837

9. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.17,158

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1:36.830

11. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.17,502

12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1:17.606

13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1:17.897

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1:17.958

15. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1:18.126

16. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1:18.452

17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1:18.756

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1:18.858

19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1:19.303

20. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1:20.873