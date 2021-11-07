Боттас выиграл квалификацию «Гран-при Мексики», Мазепин показал 19-й результат
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации «Гран-при Мексики». Со второго места стартует его партнер по команде Льюис Хэмилтон.
На втором ряду стартовой решетки расположились гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-е место. Он оказался вышел только Лэнса Стролла на «Астон Мартин», который попал в аварию.
Мексика
Чемпионат мира
19-й этап
«Гран-при Мексики»
Квалификация
1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1:15.875
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:16.020
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1:16.225
4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1:16.342
5. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1:16.456
6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1:16.761
7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1:16.763
8. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1:16.837
9. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.17,158
10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1:36.830
11. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.17,502
12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1:17.606
13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1:17.897
14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1:17.958
15. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1:18.126
16. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1:18.452
17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1:18.756
18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1:18.858
19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1:19.303
20. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1:20.873
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