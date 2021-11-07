Хэмилтон шокирован тем, что «Мерседес» занял первый ряд по итогам квалификации «Гран-при Мексики»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Мексики».

«Боттас проделал отличную работу. В последних гонках он очень хорош. Мы заняли весь первый ряд — это отлично для команды. Наши механики усердно работали, мы не думали, что будем настолько быстры. Даже не представляю, что изменилось. «Ред Булл» был быстрее нас сначала на 0,6 секунды, потом на 0,4 секунды, но затем что-то случилось и в квалификации наш темп улучшился. Я шокирован, как и все, но мы не против такого результата», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

Хэмилтон занял второе место по итогам квалификации, победителем стал его партнер по команде Валттери Боттас.

Гонка в рамках этапа в Мексике состоится сегодня, 7 ноября, начало — в 22.00 (мск).