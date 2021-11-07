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Стролл объяснил свою аварию в квалификации «Гран-при Мексики»

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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл объяснил свою аварию в квалификации «Гран-при Мексики».

«Со мной все в порядке. Я слишком широко входил в поворот, а в том месте трасса была пыльной, поэтому я потерял контроль над машиной. Сожалею, что так получилось, и теперь из-за меня у механиков много работы. В первой части квалификации хотелось понять, как ведет себя машина, но теперь меня ждет старт из последних рядов — посмотрим, как пройдет гонка», — приводит слова Стролла Sky Sports.

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Иван Шитик все материалы автора
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