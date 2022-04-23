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Сегодня, 16:07

Боттас получит новое шасси перед спринтом на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас получит новое шасси перед спринтом на «Гран-при Эмилии-Романьи», сообщает motorsport.

Инженеры приняли решение заменить шасси из-за проблем с выхлопной системой. По этой причине были повреждены детали шасси.

Из-за возникших проблем с болидом Боттас пропустил вторую сессию свободных заездов.

Спринт пройдет сегодня, 23 апреля, в 17:30 по московскому времени. Финн будет стартовать с восьмой позиции.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/bottas-changes-chassis-after-qualifying-exhaust-damage/10146899/?
Формула-1
Альфа Ромео
Валттери Боттас
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