Боттас получит новое шасси перед спринтом на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас получит новое шасси перед спринтом на «Гран-при Эмилии-Романьи», сообщает motorsport.

Инженеры приняли решение заменить шасси из-за проблем с выхлопной системой. По этой причине были повреждены детали шасси.

Из-за возникших проблем с болидом Боттас пропустил вторую сессию свободных заездов.

Спринт пройдет сегодня, 23 апреля, в 17:30 по московскому времени. Финн будет стартовать с восьмой позиции.