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Сегодня, 14:30

Расселл показал лучшее время по итогам второй практики «Гран-при Эмилии-Романьи»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Эмилии-Романьи».

Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булла». Замкнул тройку гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Макс Ферстаппен показал седьмое время. А Льюис Хэмилтон стал четвертым.

Даниэль Риккьярдо из «Макларена» не смог принять участие в тренировке. На его болиде выявили проблемы с силовой установкой. Валттери Боттас также не смог выехать на трассу из-за проблем с выхлопной системой.

Сегодня, 23 апреля, в 17:30 по московскому времени состоится спринт.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Джордж Расселл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Шарль Леклер
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