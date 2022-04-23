Расселл показал лучшее время по итогам второй практики «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Эмилии-Романьи».

Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булла». Замкнул тройку гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Макс Ферстаппен показал седьмое время. А Льюис Хэмилтон стал четвертым.

Даниэль Риккьярдо из «Макларена» не смог принять участие в тренировке. На его болиде выявили проблемы с силовой установкой. Валттери Боттас также не смог выехать на трассу из-за проблем с выхлопной системой.

Сегодня, 23 апреля, в 17:30 по московскому времени состоится спринт.