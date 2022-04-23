Механики смогли починить машину Риккьярдо к старту спринта «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо не смог принять участие во второй тренировке «Гран-при Эмилии-Романьи». На его болиде выявили проблемы с силовой установкой, сообщает Autosport.

Когда утром мотор пытались завести, инженеры увидели сбои в его работе — и занялись поиском причин.

Во второй тренировке австралиец не выезжал на трассу, но к началу спринта нормальную работу силовой установки удалось восстановить без замены ее элементов.