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Расселл — о Хэмилтоне: «В последних гонках мы видели, насколько на самом деле хорош Льюис»

Расселл поделился мнением о выступлении Хэмилтона в сезоне-2022
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о выступлении своего напарника — Льюиса Хэмилтона — в сезоне-2022.

«Каждый гонщик хочет опережать всех своих соперников. В том числе напарника по команде. Перед началом сезона я понимал, какое меня ждет испытание, ведь речь шла о соперничестве с Льюисом — и я смог лично убедиться, насколько он хорош.

В любом спорте есть такая вещь, как ритм, ну или колея, в которую нужно попасть — и тогда все может пойти либо очень хорошо, либо не так уж хорошо. Мне, очевидно, удался очень удачный отрезок.

Я бы сказал, что эти первые 8-9 гонок прошли очень неплохо. В то время как последние гонки складываются для меня несколько сложнее. И при этом в последних гонках мы видели, насколько на самом деле хорош Льюис», — приводит слова Расселла GP Fans.

В личном зачете пилотов Расселл занимает 5-е место, набрав 128 очков. Хэмилтон отстает от напарника на 19 очков.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/86670/lewis-hamilton-back-up-to-speed-mercedes/
Формула-1
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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