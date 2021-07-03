Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Австрии». Он занял пятое место.

«По сравнению с предыдущей неделей мы сделали небольшой шаг назад. Ну или соперники сумели прибавить сильнее, чем мы. Я бы сказал, что относительно реального темпа мы уступаем 0,1-0,2 секунды. Не знаю, в чем именно дело — то ли в более мягких шинах, то ли «Макларену» удалось так прибавить. Но сегодня наш темп не позволял добиться большего», — цитирует Боттаса Autosport.com.

Поул завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Компанию Ферстаппену на первом ряду стартового поля составит пилот «Макларена» Ландо Норрис.