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Боттас — о 5-м месте в квалификации: «Темп «Мерседеса» не позволял добиться большего»

18:25
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Австрии». Он занял пятое место.

«По сравнению с предыдущей неделей мы сделали небольшой шаг назад. Ну или соперники сумели прибавить сильнее, чем мы. Я бы сказал, что относительно реального темпа мы уступаем 0,1-0,2 секунды. Не знаю, в чем именно дело — то ли в более мягких шинах, то ли «Макларену» удалось так прибавить. Но сегодня наш темп не позволял добиться большего», — цитирует Боттаса Autosport.com.

Поул завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Компанию Ферстаппену на первом ряду стартового поля составит пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/hamilton-targets-damage-limitation-predicts-easy-cruise-win-for-verstappen/6624874/

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