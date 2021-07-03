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Норрис о своем выступлении в квалификации: «Это было круто»

18:18
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Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Австрии». Он занял второе место.

«Это было круто, — цитирует Норриса Motorsport.com. — Я хотел сделать один шаг вперед, а получилось сделать два. Наверное, я проехал один из лучших кругов в своей жизни — и результат заезда оставил хорошие ощущения.

Сегодняшний успех делает завтрашние расклады более благоприятными для нас. Я понимаю, что гонка будет трудной — но мы выложились на абсолютный максимум. Конечно, было бы очень здорово оказаться на поуле — но я более чем доволен и второй позицией».

Поул завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/mclaren-vse-nachalos-s-shutki-o-nashem-poslednem-shanse/6624856/

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Евгений Петров все материалы автора

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