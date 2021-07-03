Норрис о своем выступлении в квалификации: «Это было круто»

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Австрии». Он занял второе место.

«Это было круто, — цитирует Норриса Motorsport.com. — Я хотел сделать один шаг вперед, а получилось сделать два. Наверное, я проехал один из лучших кругов в своей жизни — и результат заезда оставил хорошие ощущения.

Сегодняшний успех делает завтрашние расклады более благоприятными для нас. Я понимаю, что гонка будет трудной — но мы выложились на абсолютный максимум. Конечно, было бы очень здорово оказаться на поуле — но я более чем доволен и второй позицией».

Поул завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.