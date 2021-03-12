Болид «Мерседес» сломался после одного круга на тестах «Формулы-1»

Болид «Мерседес» сломался во время первого дня предсезонных тестовых заездов «Формулы-1», сообщает пресс-служба немецкой команды в Twitter.

На машине обнаружены проблемы с коробкой передач. Сообщается, что команда установит новую коробку на болид, после чего сможет продолжить тесты. Пилот команды Валттери Боттас провел лишь один полноценный круг за рулем машины, не установив времени.

Going to have to keep you waiting a little longer for a proper look at W12...



And we had a video and everything. ?



We have a gearshift problem and are swapping the gearbox to get back out on track for our first real run! ? — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 12, 2021

Предсезонные тесты «Формулы-1» проходят с 12 по 14 марта в Бахрейне.