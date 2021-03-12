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Болид «Мерседес» сломался после одного круга на тестах «Формулы-1»

11:17
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Болид «Мерседес» сломался во время первого дня предсезонных тестовых заездов «Формулы-1», сообщает пресс-служба немецкой команды в Twitter.

На машине обнаружены проблемы с коробкой передач. Сообщается, что команда установит новую коробку на болид, после чего сможет продолжить тесты. Пилот команды Валттери Боттас провел лишь один полноценный круг за рулем машины, не установив времени.

Предсезонные тесты «Формулы-1» проходят с 12 по 14 марта в Бахрейне.

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