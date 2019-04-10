Берни Экклстоун: "У Феттеля психологический блок от Хэмилтона"

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун считает, что у пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля есть психологические проблемы в борьбе с Льюисом Хэмилтоном из "Мерседеса". Немец не раз совершал ошибки, борясь с британцем, в том числе на "Гран-при Бахрейна" в нынешнем сезоне.

– Я много думал об этом, потому что симпатизирую Феттелю, мы с ним дружны, – цитирует Auto Hebdo Экклстоуна. – Когда он совершает глупую ошибку, обычно это случается из-за присутствия Хэмилтона рядом. Этот как психологический блок. Он очень хочет быть успешнее Льюиса. В Бахрейне Феттель должен был позволить Хэмилтону проехать, чтобы атаковать потом, поскольку у него все равно машина была быстрее.

Я хочу увидеть победу Себастьяна. У него есть для этого подходящая машина. Он очень хочет выиграть еще один титул. Но я не уверен, что Леклер готов ему помогать. Вероятно, Феттель ожидал полной поддержки от команды. Сейчас он, наверное, думает, что Шарль захочет взять на себя лидерство. Такого он не примет.