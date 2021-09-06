Баттон: «Если Мазепин хочет провести долгую карьеру в «Формуле-1», ему нужно изменить свое отношение»

Бывший гонщик «Формулы-1» Дженсон Баттон заявил, что российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин должен перестать резко реагировать на конфликтные ситуации.

После квалификации «Гран-при Нидерландов» Мазепин обвинил своего напарника Мика Шумахера в том, что он специально опередил его на прогревочном круге, чтобы испортить россиянину последнюю попытку. Во время гонки между ними также происходили инциденты.

«Мне показалось, что Мазепин действует чуть агрессивнее, чем следовало. Нельзя позволять себе эмоционально реагировать на подобные вещи, в этом и проблема.

Не имеет значения, что случилось в квалификации, это не должно влиять на тебя, на твой пилотаж в гонке. А если это происходит, значит, ты выбрал не тот вид спорта, потому что «Формула-1» очень опасна.

Если Мазепин хочет провести долгую карьеру в «Формуле-1», то ему нужно изменить свое отношение и подход. Потому что в данный момент он действует слишком агрессивно.

Нельзя так реагировать на подобные ситуации — ведь именно твои реакции на ошибки и определяют то, каким ты будешь гонщиком и человеком. Ты должен уметь преодолеть проблему, уметь оставить все в прошлом и двигаться дальше. В данный момент, как мне кажется, у Мазепина в голове такого подхода нет», — приводит слова Баттона Planet F1.

Мазепин не смог закончить гонку «Гран-при Нидерландов». Ему пришлось сойти с трассы из-за проблем с болидом.