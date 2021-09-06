Валттери Боттас подписал многолетний контракт с «Альфа Ромео»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Ромео», информирует пресс-служба «Формулы-1». Он подписал с командой многолетний контракт.

BREAKING: Valtteri Bottas will join Alfa Romeo next season on a multi-year deal from Mercedes#F1 pic.twitter.com/y8JKlNDKb6 — Formula 1 (@F1) September 6, 2021

Финский гонщик заменит в Alfa Romeo своего соотечественника, чемпиона мира Кими Райкконена, объявившего о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

Ожидается, что в составе «Мерседеса» Боттаса сменит Джордж Расселл.