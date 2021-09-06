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Валттери Боттас подписал многолетний контракт с «Альфа Ромео»

14:45
Валттери Боттас. Фото Getty Images
Валттери Боттас. Фото Getty Images
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Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Ромео», информирует пресс-служба «Формулы-1». Он подписал с командой многолетний контракт.

Финский гонщик заменит в Alfa Romeo своего соотечественника, чемпиона мира Кими Райкконена, объявившего о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

Ожидается, что в составе «Мерседеса» Боттаса сменит Джордж Расселл.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/F1/status/1434841673897553923

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Александр Кравченко все материалы автора

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