Валттери Боттас подписал многолетний контракт с «Альфа Ромео»
14:45
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Ромео», информирует пресс-служба «Формулы-1». Он подписал с командой многолетний контракт.
Финский гонщик заменит в Alfa Romeo своего соотечественника, чемпиона мира Кими Райкконена, объявившего о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.
Ожидается, что в составе «Мерседеса» Боттаса сменит Джордж Расселл.
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