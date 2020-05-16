Auto Hebdo: «Рено» и Фернандо Алонсо достигли предварительной договоренности на следующий сезон

Испанский гонщик и двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо достиг предварительных договоренностей с «Рено», сообщает Auto Hebdo.

Ранее стало известно, что в сезоне-2021 во французской команде освободится одно из двух мест для боевых пилотов в связи с уходом Даниэля Риккьярдо в «Макларен». По информации источника, наличие предварительного соглашения может помочь руководителю «Рено» Сирилю Абитбулю уберечь команду от закрытия в случае, если того захочет правление.

Алонсо уже выступал за французскую команду с 2003 по 2006 и с 2008 по 2009 годы, именно с ней он выиграл два своих чемпионских титула.