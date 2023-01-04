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4 января, 23:49

«Феррари» не хочет применять право вето в спорах с ФИА о моторах «Ред Булл»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Феррари» не хочет применять право вето в спорах с ФИА о моторах «Ред Булл» и хотят найти компромисс, сообщает Motorsport Italia.

Ранее сообщалось, что представителей «Феррари» не допустили на встречу между производителями силовых установок, на которой обсуждался переход на новые двигатели к сезону-2026. Это произошло по причине того, что итальянская команда официально не успела объявить о своем намерении участвовать в поставке двигателей к 2026 году.

Итальянская команда недовольна тем, что «Ред Булл» будет считаться новым поставщиком двигателей, несмотря на использование интеллектуальной собственности «Хонды», которая поставляла моторы австрийской команде с 2019 по 2021 год. Поставщикам новых силовых установок предоставляются различные льготы на проведение тестов и динамометрических испытаний, и «Феррари» выступает против льгот для «Ред Булл».

«Феррари» обладает правом вето в обмен на свое участие в «Формуле-1». В последний раз Скудерия применяла вето в 2015-м, заблокировав введение потолка цен на двигатель и трансмиссию.

Источник: https://it.motorsport.com/f1/news/f1-motori-2026-la-ferrari-non-vuole-arrivare-al-diritto-di-veto/10416992/
Формула-1
Ред Булл
Феррари
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