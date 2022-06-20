Леклер считает, что может отыграть отставание от Ферстаппена в 49 очков

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением об отставании от действующего лидера таблицы Макса Ферстаппена на 49 очков.

«Могу ли я отыграть такое отставание? Да. Думаю, что проблемы с надежностью беспокоят всех в этом сезоне. Если мы разберемся с этим, то сможем вернуться на прежний уровень. Из-за пит-стопа в Канаде мы оказались в плохой ситуации. В целом же, это была гонка, где нужно было проявить терпение», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Леклер на «Гран -при Канады» стартовал с 19-й позиции и сумел финишировать пятым, став лучшим пилотом гонки.

В личном зачете «Формулы-1» 24-летний монегаск со 126 очками приблизился к Серхио Пересу («Ред Булл»), который занимает вторую строчку, имея 129 очков.