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Сегодня, 20:44

Шварцман: «Приятно завершить сессию с седьмым временем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянин Роберт Шварцман, который выступает под израильской лицензией, поделился эмоциями после участия в первой практике «Гран-при Абу-Даби» за рулем «Феррари».

«Тренировка прошла хорошо, и я доволен достигнутым прогрессом. Приятно завершить сессию с седьмым временем — мне было комфортно в машине, и мы без проблем выполнили намеченную программу. В самом начале мы тестировали новые элементы, которые помогут дальнейшему развитию, и команда осталась довольна собранной информацией.

Я с нетерпением жду возвращения за руль на весь день тестов. Я рассчитываю добиться дальнейшего прогресса и получить дополнительный опыт за рулем машины этого поколения. Спасибо «Феррари» за отличную возможность», — цитирует Шварцмана Autosport.

Феррари
Роберт Шварцман
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