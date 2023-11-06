Норрис — о втором месте в Бразилии: «Лучше и быть не могло»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис оценил второе место на «Гран-при Бразилии».

«Очень здорово, лучше и быть не могло. Хороший темп, аналогичный вчерашнему, а это главное. Старт получился гораздо успешнее — с шестого места на второе. Это был приятный сюрприз. Вчера я провел не очень хороший старт, поэтому постарался поработать над этим, и все стало лучше. Я доволен, второе место — это все, что мы можем получить на данный момент. Казалось, что у Макса всегда был ответ на любые действия, и это досадно, но честно говоря, он провел хорошую гонку», — сказал Норрис.

«Гран-при Бразилии» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Эта победа стала для нидерландского гонщика 52-й в карьере. Тройку лидеров замкнул Фернандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин».

В личном зачете пилотов 23-летний Норрис занимает пятое место, набрав 195 очков.