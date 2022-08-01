Алонсо объяснил, почему принял решение подписать контракт с «Астон Мартин»

Гонщик Фернандо Алонсо прокомментировал подписание контракта с «Астон Мартин».

«Безусловно, у «Астон Мартин» есть энергия и нацеленность на победы, это одна из самых интересных команд «Формулы-1» на сегодняшний день. Я много лет знаю Лоренса и Лэнса Строллов, и вполне очевидно, что они обладают амбициями и страстью для того, чтобы преуспеть в «Формуле-1».

Я видел, как команда систематически привлекает отличных специалистов с опытом побед, и узнал об огромном стремлении развивать базу и другие ресурсы в Сильверстоуне. Никто в «Формуле-1» не демонстрирует лучшего видения и абсолютного стремления к победам, так что для меня это захватывающий шанс.

Я по-прежнему жажду борьбы среди лидеров и хочу быть частью организации, которая нацелена на обучение, развитие и успех. Я намерен снова побеждать, поэтому должен использовать шансы, которые считаю для себя правильными», — приводит слова Алонсо пресс-служа «Астон Мартин».

В «Астон Мартин» Алонсо заменит Себастьяна Феттеля, который завершит карьеру по окончании сезона-2022.

На данный момент 41-летний испанец выступает за «Альпин». В сезоне-2022 Алонсо занимает 10-е место в личном зачете (41 очко).