Испанский автогонщик Фернандо Алонсо рассказал о планах на будущее, не исключив вариант возвращения в "Формулу-1". Ранее стало известно, что по окончании сезона пилот покинет "Тойоту", которая выступает в WEC.

– Я решил на время уйти из чемпионата, но уверен, что однажды вернусь в WEC – мне понравились эти гонки, – цитирует Алонсо F1News. – Если бы я продлил контракт еще на год, до июня 2020 года, то лишил бы себя других вариантов, которые могут появиться позже.

Я готов к новым вызовам, так что в 2020 году могу вернуться в "Формулу 1" или выступать в Indy Car или в других сериях. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару месяцев. Рассматривается ли вариант участия в ралли-рейде "Дакар"? Да, такой вариант существует.

У меня есть две или три идеи, и через пару месяцев я о них объявлю.