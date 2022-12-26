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Сегодня, 13:12

Алонсо может остаться в «Астон Мартин» после завершения карьеры гонщика

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель команды «Формулы-1» «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о том, что разговаривал с пилотом своей команды Фернандо Алонсо по поводу его будущего после завершения карьеры гонщика.

«Мы уже провели с ним несколько очень хороших бесед. Это, на мой взгляд, может выйти за рамки пилотирования. Фернандо присоединяется к нам в качестве основной части команды, и мы должны посмотреть, как это будет развиваться. Но я думаю, что он может сыграть большую роль в будущем команды. И это не обязательно будет связано с его ролью гонщика», — приводит слова Крака PlanetF1.

С сезона-2023 41-летний испанец будет выступать за «Астон Мартин», в котором заменил четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.

Источник: https://www.planetf1.com/news/aston-martin-fernando-alonso-non-driving-role/
Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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