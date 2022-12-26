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Сегодня, 14:16

Алонсо заявил, что ему не терпится начать новый сезон с «Астон Мартин»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новый пилот «Астон Мартин» и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего сезона «Формулы-1».

«Переход в другую команду — это всегда нечто особенное. Тем более когда ты выступаешь за культовые бренды, такие как «Астон Мартин» или «Феррари». Вы можете заметить энергию в команде, насколько все мотивированны. Честно говоря, я не могу дождаться следующего года, потому что я почувствовал очень особенную атмосферу в гараже. Смена команды — это всегда дополнительный вызов, потому что нужно привыкнуть к новым людям, новому образу работы, новой философии», — приводит слова Алонсо PlanetF1.

С сезона-2023 41-летний испанец будет выступать за «Астон Мартин», в котором заменил четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.

Источник: https://www.planetf1.com/news/aston-martin-fernando-alonso-non-driving-role/
Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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