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Сегодня, 15:20

«Уильямс» может объявить о переходе Пиастри в конце июня

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Резервист «Альпин» Оскар Пиастри может скоро занять место боевого пилота «Уильямс», сообщает The Race.

По информации источника, о его переходе могут объявить уже в конце июня.

Действующими пилотами «Уильямс» являются Николас Латифи и Александр Албон.

Пиастри стал чемпионом «Формулы-2» в сезоне-2021, который стал для него дебютным в этой гоночной серии. За год до этого он с первой попытки выиграл титул в «Формуле-3». В 2019 году австралиец стал чемпионом «Формулы-Рено» на второй сезон в серии.

Источник: https://the-race.com/formula-1/piastri-closing-on-deal-to-drive-for-williams-in-f1-2023/
Формула-1
Уильямс
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