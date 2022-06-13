«Уильямс» может объявить о переходе Пиастри в конце июня

Резервист «Альпин» Оскар Пиастри может скоро занять место боевого пилота «Уильямс», сообщает The Race.

По информации источника, о его переходе могут объявить уже в конце июня.

Действующими пилотами «Уильямс» являются Николас Латифи и Александр Албон.

Пиастри стал чемпионом «Формулы-2» в сезоне-2021, который стал для него дебютным в этой гоночной серии. За год до этого он с первой попытки выиграл титул в «Формуле-3». В 2019 году австралиец стал чемпионом «Формулы-Рено» на второй сезон в серии.