«Альфа Ромео» и «Заубер» подписали новый многолетний контракт

Sauber Motorsport и Alfa Romeo объявили о продолжении сотрудничества на основе нового многолетнего контракта, по которому «Альфа Ромео» останется титульным спонсором швейцарской команды, сообщает BBC.

Сроки контракта не оговариваются, однако отмечается, что результаты партнерства будут подвергать оценке ежегодно.

«Альфа Ромео» является титульным спонсором «Зайбера» с 2018 года.