Сироткин расписал качества идеального гонщика

Бывший пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин написал, какими качествами должен обладать идеальный гонщик.

«Формула-1» стала очень конкурентной. Достаточно посмотреть на личный зачет, чтобы в этом убедиться. Сегодня мало быть просто талантливым или быстрым пилотом.

Чтобы закрепиться на высоком уровне, вы должны сочетать в себе разные качества: агрессивность, стабильность, рассудительность, понимать, когда надо пойти на риск, а когда, наоборот, вести себя спокойно и придерживаться плана.

Также не забывайте про вашу команду. Умение взаимодействовать с коллективом, налаженная работа с инженерами, да и в целом быть командным игроком сейчас не менее важно, чем скорость и стабильность.

У пилотов есть выражение: ты хорош настолько, насколько хороша твоя последняя гонка. Это фраза отлично подходит для нынешней ситуации.

Во всей этой конкурентной среде, где большинство пилотов показывают хорошие результаты на стабильной основе, важно показывать яркие моменты, выделяться на фоне других сильных и стабильных пилотов.

Разница между хорошей и феноменальной гонкой не в очках, не в личных показателях, а в том, что феноменальную гонку запомнят, она останется в памяти на многие годы.

Просто хорошая гонка забудется на следующий день.

Вы можете стабильно показывать результат, приносить определенные очки, но если вы не готовы рисковать, постоянно пытаться прыгнуть выше головы, стараться делать действительно яркие вещи, вы обречены. Поверьте, о вас быстро забудут», — написал Сироткин в Instagram.