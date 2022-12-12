Албон обратился к покинувшему пост руководителя «Уильямса» Йосту Капито

Пилот «Уильямс» Александр Албон отреагировал на новость о том, что Йост Капито покинул пост руководителя команды.

«Мы проработали вместе только один год. За это время ты стал не только руководителем команды, но и хорошим другом. Спасибо, Йост, за веру в меня и за поддержку, которую мне оказывал. Желаю тебе всего наилучшего в будущем», — написал 26-летний автогонщик в социальных сетях.

Сегодня, 12 декабря, «Уильямс» объявил о прекращении сотрудничества с Капито и Франсуа-Хавьером Демайсоном, который занимал должность технического директора.