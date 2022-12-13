Ферстаппен считает чемпионский титул сезона-2022 более весомым, чем в 2021 году

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, какой из своих чемпионских титулов считает лучшим.

«От этих титулов у меня разные ощущения. Меня переполняли другие эмоции, когда я боролся за первый титул. В прошлом году у нас была конкурентоспособная машина, но борьба получилась очень плотной. Ближе к концу сезона казалось, что мы проигрываем «Мерседес», поэтому было здорово победить. Титул этого года кажется более весомым благодаря большему числу побед. Износ шин оказался ключевым фактором машин нового поколения — у нас с ним не возникло проблем. Резину оказалось непросто понять, но за годы мы нашли к ней подход. Если бы я мог что-то изменить в машине следующего сезона? Хотелось бы больше комфорта во время пилотирования. Машины актуального поколения очень жесткие — в кокпите ощущается каждая неровность трассы. Пилотирование на городских трассах и атака поребриков стали не такими приятными, как раньше», — приводит слова Ферстаппена Auto Motor und Sport.

Он также рассказал, в каких гоночных сериях хотел бы принять участие после завершения карьеры.

«Гонки на выносливость. Я еще не знаю, за рулем какой машины. Я хочу дождаться полноценного расцвета классов гиперкаров и оценить конкурентоспособность заводских команд. Я бы хотел однажды выйти на старт «24 часов Ле-Мана», но не сейчас. Indy 500? Нет, я уже говорил раньше, что никаких овалов. Я очень уважаю гонщиков, которые гоняются на таких трассах, но после завершения карьеры в «Формуле-1» я не хочу подвергать себя такому риску. Конечно, «Формула-1» тоже опасна, но когда оказываешься в бетонной стене на овале, приятного мало», — добавил Ферстаппен.

В сезоне-2022 25-летний нидерландец выиграл свой второй чемпионский титул подряд, набрав 454 очка.