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13 пилотов «Формулы-1» встали на колено перед последней гонкой сезона

16:03
Гонщики &quot;Формулы-1&quot; перед стартом &quot;Гран-при Абу-Даби&quot;. Фото Пресс-служба "Формулы-1"
Гонщики &quot;Формулы-1&quot; перед стартом &quot;Гран-при Абу-Даби&quot;. Фото Пресс-служба "Формулы-1"
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Гонщики «Формулы-1» провели традиционную антирасистскую акцию перед стартом гонки «Гран-при Абу-Даби».

На фотографии, опубликованной пресс-службой «Формулы-1», 13 пилотов встали на одно колено в поддержку акции Black Lives Matter.

Гонщики «Формулы-1» встают на одно колено перед каждой гонкой сезона-2020 в поддержку борьбы с расизмом и социальной несправедливостью.

Семь пилотов, в том числе и россиянин Даниил Квят, предпочли не вставать на колено, а проводить акцию стоя, облачившись в футболки с надписью «Нет расизму».

«Гран-при Абу-Даби» — последняя гонка сезона-2020 «Формулы-1».

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