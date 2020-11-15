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13 пилотов «Формулы-1» встали на колено перед гонкой «Гран-при Турции»

13:07
Пилоты «Формулы-1» перед стартом «Гран-при Турции». Фото «Формула-1»
Пилоты «Формулы-1» перед стартом «Гран-при Турции». Фото «Формула-1»
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Гонщики «Формулы-1» провели традиционную антирасистскую акцию перед стартом гонки «Гран-при Турции».

На фотографии, опубликованной пресс-службой «Формулы-1», 13 пилотов из 20 встали на одно колено в поддержку акции Black Lives Matter.

Гонщики «Формулы-1» встают на одно колено перед каждой гонкой сезона-2020 в поддержку борьбы с расизмом и социальной несправедливостью. Некоторые пилоты, в том числе и россиянин Даниил Квят, предпочитают не вставать на колено а проводить акцию стоя, облачившись в футболки с надписью «Нет расизму».

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