13 пилотов «Формулы-1» встали на колено перед гонкой «Гран-при Эмилии-Романьи»

Гонщики «Формулы-1» провели традиционную антирасистскую акцию перед стартом гонки «Гран-при Эмилии-Романьи».

На фотографии, опубликованной пресс-службой «Формулы-1», 13 пилотов из 20 встали на одно колено в поддержку акции Black Lives Matter.

Гонщики «Формулы-1» встают на одно колено перед каждой гонкой сезона-2020 в поддержку борьбы с расизмом и социальной несправедливостью. Некоторые пилоты, в том числе и россиянин Даниил Квят, предпочитают не вставать на колено а проводить акцию стоя, облачившись в футболки с надписью «Нет расизму».