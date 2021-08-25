Гонщица стала порнозвездой из-за недостатка денег. Сейчас она собирается выкупить бывшую команду и вернуться в спорт

Удивительная история о приоритетах в жизни с другого конца Земли.

Если лет двадцать назад весь автоспорт для российского зрителя сводился к «Формуле-1» и ралли «Дакар», то интернет и соцсети открыли виды на легионы серий и самых разнообразных гонок. Но все же если вы не слышали об австралийской серии Supercars, вы потеряли многое. На трассы там может выбежать кенгуру, который станет на несколько минут сейфти-каром.

Хотя все бывает гораздо страшнее.

А первые круги постоянно превращаются в массовые завалы с переворотами машин и сознания.

Но и вокруг трассы в Австралии разворачиваются очень необычные сюжеты.

В 2010-х в австралийском автоспорте появилась новая гонщица-звезда — красотка Рени Грэйси. Она стала первой женщиной в престижной местной серии V8 Supercars. Этакий аналог американской звезды автогонок Даники Патрик, но менее успешный — молодая уроженка Брисбена с трудом попадала в очки, занимала в чемпионатах 20-е места. Никому не мешала, но и погоды не делала. Зато потом стала делать свои фото для Instagram.

Резкий уход в индустрию ХХХ

В прошлом году Грэйси окончательно надоело в автоспорте, и она объявила об уходе — из-за недостатка средств. Новое место работы Грэйси довольно необычно — это соцсеть для взрослых с платным контентом, в которой бывшая спортсменка завела аккаунт. И он с ходу принес ей 25 тысяч долларов за неделю, а в прошлом июне она заработала полмиллиона. За семь лет в автоспорте девушка с трудом выходила в ноль.

Боясь, что от количества денег ей снесет голову, Грэйси хотела было прекратить порнокарьеру, но ее воодушевил... собственный отец.

— Когда я впервые стала зарабатывать такие серьезные деньги, я должна была рассказать об этом отцу. Я подумала — он же увидит и начнет спрашивать, откуда это все появилось! Так что я решила просто рассказать. На сайте для взрослых постоянно нужно быть креативной, это сложно, и я хотела сказать ему — я устала, мне кажется, я скоро покончу с этим. А он сказал: «Ты чего, не останавливайся, ты зарабатываешь столько денег, продолжай», — рассказала австралийка в интервью Hit Network.

При этом она не считает себя сексуальной и говорит, что образ, созданный во взрослой соцсети, напускной и «фейковый». А то, что она показывает со своим парнем в cети, «они бы делали и так».

Торжество феминизма

Однако Грэйси не стала уходить из автогонок далеко. Уже через несколько месяцев она нажала на феминистическую кнопку и раскритиковала серию Supercars за то, что ее представители дистанцировались от героини из-за ее ухода в порно.

— Годами я гонялась в их серии и гонках поддержки, и они продавали мой пол, они были заинтересованы в том, чтобы показать — смотрите, в автоспорте есть женщина. Я была для них способом извлечь выгоду. Теперь я перешла в другую индустрию, и они не хотят с этим ассоциироваться. Они говорят, что так хотят увидеть в своих рядах женщину, но на самом деле нет. Там много людей со старым менталитетом. К 2020 году это должно было бы измениться, — декламировала откровенная Грэйси.

Сама организация (V8 Supercars, а не сайт для взрослых) никак не комментировала ее высказывания: «Мы в курсе, но поскольку мисс Грэйси не является гонщицей нашей серии, то комментариев не будет». И в какой-то мере этих ребят можно понять, потому что найти хоть какую-то приличную фотографию в ее официальных соцсетях объективно непросто, уж извините.

И вот, кажется, торжество феминизма уже не за горами. Грэйси сама пришла к Supercars и планирует просто полностью выкупить свою бывшую команду. Она собирается вложить миллион долларов, чтобы вернуться. По словам порноактрисы, Рени каждый второй день получает предложения о том, чтобы сесть в чью-то машину и погоняться за команду. Так что, возможно, Грэйси придет и как пилот, и как инвестор. Теперь она может не бояться, что разобьет машину, и будет сама компенсировать затраты, так как не зависит от спонсоров. Причем возвращение может стать символическим: звезда хочет вернуться на Bathurst 1000, где в свое время начинала (и кстати, именно там прыгали кенгуру из видео в начале статьи).

Особую пикантность добавляет то, что на днях соцсеть для взрослых, которая принесла Рени кучу денег, объявила о запрете выкладывать порноконтент начиная с 1 октября из-за отказа банков от сотрудничества с этой платформой. Так что, может быть, Грэйси закольцовывает круг очень вовремя.