«В посольстве сразу спросили, замужем я или нет». Российская гонщица рассказала, почему ее не пустили в США

Российский пилот SMP Racing Ирина Сидоркова не сможет завершить сезон в женском чемпионате W Series из-за отказа в американской визе.

Накануне уик-энда «Формулы-1» в американском Остине как минимум трое российских спортсменов столкнулись с большими проблемами с выездными визами в США. Их испытал и гонщик «Формулы-3» Александр Смоляр, и даже боевой пилот королевской серии Никита Мазепин. Дошло до того, что представительницу W Series Ирину Сидоркову вообще не пустили на финальные гонки сезона. Женский чемпионат 23 и 24 октября проводит в Остине сразу два старта — отсутствие на них нанесет серьезный удар по борьбе 18-летней россиянки в общем зачете. Родители Сидорковой и сама гонщица занимались визовой проблемой более трех месяцев, но даже вмешательство промоутеров F1 и одного из американских конгрессменов не спасло ситуацию. В чем же причина такого странного поведения визовых служб США? Свои предположения в интервью «СЭ» высказала сама Ирина.

Тропический шторм привел к отмене собеседования

— Когда именно вы начали заниматься проблемой получения американской визы?

— Я и мои родители занимались этим с конца июня, сразу после того, как получилось решить вопрос с шенгенской визой. Сейчас существуют большие ограничения на прием заявлений в посольство США во всем мире. В большинстве стран принимают только граждан этих стран или людей с видом на жительство, выдают иммиграционные визы, студенческие и рабочие. Поэтому самая большая трудность — это записаться на интервью. Были заполнены заявления на собеседование в посольства США в России (без ответа), затем — в Праге (отказ) и Нидерландах (нет дат), затем были Польша (отказ) и Лондон (назначено на 22 марта 2022 года). Писали письма с просьбой ускорить дату проведения интервью — отказано. Казахстан давал даты на 2022 год. Подходящие сроки нашли только посольства США в Омане и на Маврикии. По логистике и требованиям по въезду в страну в период пандемии был выбран Оман. Собеседование назначили на 3 октября 2021 года. Каждое обращение сопровождается обязательной оплатой консульского сбора в 160 долларов, который является невозвратным, даже если тебе просто не отвечают (как в случае с посольством США в России).

— Обращались ли за помощью в МИД РФ или в Минспорт РФ?

— Я лично таких связей и знакомств там не имею. Насколько мне известно, SMP Racing и РАФ России какие-то консультации проводили.

— Что за история с отменой собеседования в Омане из-за тропического шторма?

— В день моего прилета в Оман накануне назначенного собеседования мы получили извещение от властей страны о том, что на 3 и 4 октября в связи с приближающимся тропическим штормом все учреждения и предприятия закрываются и люди должны сидеть дома. Из-за этого посольство США в Омане приняло решение не работать 3 и 4 октября и отменило все собеседования. Нужно было еще раз написать в личный кабинет с тем, чтобы получить новую дату. Мне ее дали на 6 октября. Сам шторм был достаточно сильный, я сидела в гостинице, у которой ветром сорвало крышу и верхние этажи стали протекать. Но у меня в номере все было окей.

Оснований для ускоренного рассмотрения в посольстве США не нашли

— С чем вы связываете отказ? Могла ли стать причиной какая-то ошибка с вашей стороны?

— Для заполнения документов я пользовалась услугами специализированного агентства. К тому же у меня к этому моменту был уже получен статус NIE (National Interests Exemption). У меня с собой было письмо от американских организаторов этапа в США, письмо от W Series, справки из банков, копии виз и все остальные необходимые документы, но в ходе собеседования на них даже не взглянули. Служащая сразу спросила, замужем я или нет, и сказала, что я подозрительно часто бываю в Великобритании. Я ответила, что я профессиональный спортсмен, у меня есть статус NIE, который можно проверить, в Великобритании я часто бываю, потому что там проходят соревнования и сборы W Series — организации из Великобритании, у меня есть виза и подтверждающие документы. Мне ответили, что все это странно и в визе мне отказано. Я предложила посмотреть мои документы, но мне сказали, что решение принято. На все ушло три минуты. Передо мной двум девушкам не из России визу одобрили.

Мне выдали бумагу, что я не предоставила достаточных подтверждений, что мой приезд в США будет временным. Хотя никто никаких подтверждений и не попросил. При этом у меня уже была виза в США в период с 2016 по 2019 год. Тогда меня приглашали на соревнования по картингу в США, и мы открыли визу. Потом что-то не срослось, и я не поехала.

— Как отреагировало на ваши визовые проблемы руководство W Series? Что вам сказали, когда вы сообщили, что не сможете приехать на гонки в США?

— Я сделала пост в соцсетях на тему отказа в визе, со мной сразу связались, попросили пост удалить, так как сейчас они вместе с «Формулой-1» пытаются решить этот вопрос. С моим папой в этот же день связались представители W Series, F1 и офиса конгрессмена Маккола от Техаса. Вместе они составили информационные письма и попытались перенести интервью в Лондоне с 22 марта 2022 года на ближайшую дату, а также найти другие страны, где могли бы в ускоренном варианте принять меня на интервью. Вскоре пришел ответ, что оснований для ускоренного рассмотрения в посольстве США в Лондоне не нашли. Других вариантов ни у меня, ни у W Series и F1 не оказалось.

Первые восемь мест сохраняют за собой место в серии автоматически. Я сейчас седьмая

— Чем обернется для вас пропуск гонок в США? В плане борьбы в общем зачете и в финансовом отношении?

— Я уже пропустила одну гонку в Бельгии в связи с непонятным тестом на ковид, который позже не подтвердился. Тем не менее перед двумя финальными этапами в США я иду на седьмом месте, и отрыв даже от третьего места вполне преодолим. Теперь же весь вопрос только в том, сколько позиций в итоге я потеряю. Мой отрыв от восьмого места составляет всего 12 очков. Уникальность W Series в том, что участницы, прошедшие мировой отбор и включенные в список основных пилотов, получают полное освобождение от расходов (все оплачивается W Series по принципу «от дверей до дверей», то есть даже проезд). Но вдобавок к этому участницы борются за призовой фонд в 1,5 миллиона долларов. Победитель получает 500 тысяч, а далее каждое место по нисходящей. Соответственно, я не только не имею возможности улучшить свое место в общем зачете и повысить свои призовые, но и рискую потерять то, что имею в настоящий момент.

— Есть ли понимание, в каких следующих гонках в примете участие? Например, в азиатской «Формуле-3» или других сериях? Планируете ли выступать в России?

— Я участник программы SMP Racing, и мой календарный план гонок и тренировок составляется программой.

— Состоялись ли уже предварительные переговоры о вашем выступлении в W Series в будущем сезоне?

— W Series объявили, что участницы, занявшие первые восемь мест, сохраняют за собой место в серии автоматически. Я сейчас иду на седьмом месте. Но вдобавок к этому уже объявлено, что я и Нереа Марти как участницы Академии W-Series гарантированно сохраняем за собой места на 2022 год.