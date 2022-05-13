У российского гонщика отобрали победу за римский салют

Международная автомобильная федерация вынесла очень мягкое решение по делу Артема Северюхина, которого обвиняли в демонстрации нацистского жеста на подиуме.

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о результатах слушания по делу 15-летнего российского пилота Артема Северюхина, который 10 апреля спровоцировал громкий скандал на этапе чемпионата Европы по картингу в Португалии. После победы в гонке во время награждения гонщик из уральского города Верхняя Пышма, выступавший из-за санкций по итальянской лицензии, продемонстрировал на пьедестале жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Однако наказание по итогам расследования оказалось очень мягким. ФИА ограничилась исключением юного спортсмена из протокола, признав его виновным в нарушении пяти пунктов спортивного кодекса.

Теоретически Северюхин может возобновить свою гоночную карьеру хоть завтра — если, конечно, найдет возможность для перезагрузки. Ведь в разгар скандала шведская команда Ward Racing, за которую выступал юноша, расторгла с ним контракт. А автомобильная федерация Италии аннулировала лицензию Артема. Для того чтобы выступать в нейтральном статусе, юному спортсмену придется подписать политическую декларацию, от которой отказались десятки гонщиков и пилотов из России. Альтернатива — искать себе новую иностранную лицензию и новую команду. Реально ли сделать в разгар сезона и еще после такой громкой истории — большой вопрос.

Не могу объяснить, как это произошло

«Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие, но это не так, — объяснял свое поведение Северюхин на фоне обвинений в глупости и политическом экстремизме. — Я никогда не поддерживал нацизм, считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества». По словам Северюхина, некие иностранные знакомые объяснили ему, что в Италии принято ударять себя по груди в области сердца, высказывая благодарность. Более того, эти знакомые стояли у подиума и совершали те же действия, что и россиянин, — он лишь повторил то, что в Италии называют римским салютом.

Это приветствие существует с античных времен, однако вопрос не в том, откуда корни данного жеста, а как сейчас оно сегодня воспринимается окружающими. А воспринимается это совершенно однозначно как нацистский символ — во многом из-за того, что римский салют поначалу использовали в качестве партийного приветствия итальянские фашисты, а затем его модернизированный вариант — немецкие национал-социалисты. Римский салют давно взяли на вооружение ультраправые фанаты римского футбольного клуба «Лацио», за который в свое время вроде бы болел лидер фашистов Бенито Муссолини.

Северюхин явно всего этого не знал, иначе его смех на подиуме после «салюта» выглядел бы невероятно цинично. «Я хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, я не могу объяснить. Я знаю, что я виноват, знаю, что глупо. Готов понести наказание», — говорил пилот в начале скандала. И наказание последовало. Теоретически Артему за неспортивное поведение могло вообще грозить пожизненное отстранение, но дисциплинарная комиссия ФИА пришла к выводу, что имело место недоразумение. Слушания прошли в формате видеоконференции 21 апреля, но вердикт был оглашен только сейчас, когда страсти окончательно схлынули.

Отстает в развитии

Поначалу Северюхин столкнулся с тотальным осуждением, в том числе в Российской автомобильной федерации (РАФ). «Мы считаем неприемлемым любое, даже случайное, проявление фашизма и нацизма в российском автоспорте и у российских спортсменов», — говорилось в заявлении организации. Однако затем многие комментаторы начали говорить, что Артем никогда раньше не демонстрировал приверженности нацистской идеологии, а его поступок — не более чем глупость.

«Как можно судить строго 15-летнего подростка? Тем более что он не шахматист и даже не игрок в спортивный покер или какие-то более интеллектуальные игры, чем руление картинговой машиной. Может быть, он еще и по развитию отстает в каком-то смысле, не дотягивает еще», — заявил «РИА Новости» представитель Федерации еврейских общин России раввин Арон Гуревич.

«15-летний парень выиграл серьезную картинговую гонку — представьте, какие это эмоции! Вы действительно думаете, что он осознанно демонстрировал какие-то там жесты и пытался донести какую-то свою позицию? По-моему, это полный бред! На самом деле мне очень жалко Артема. Я искренне хочу его поддержать. Очень надеюсь, что вся эта ситуация будет тщательно проанализирована и его карьера никак не пострадает из-за этой глупости», — сказал бывший пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин в телеграм-канале «Русские парни из F1».

По всей видимости, никаких доказательств злого умысла или политического подтекста в действиях Северюхина не нашли и в ФИА. Другой вопрос — является ли решение о дисквалификации Артема на одну гонку финалом всей этой странной саги. С одной стороны, абсолютно неизвестный до 11 апреля российский пилот неожиданно стал знаменитостью — во всяком случае в нашей стране. С другой стороны, эта слава — с дурным привкусом. И избавиться от клейма «парня с нацистским жестом», возможно, не удастся никогда. Затмить скандал могут только невероятные спортивные победы, до которых Северюхину еще очень и очень далеко.