Топ-10 самых дешевых автомобилей в России

Самые востребованные и доступные машины.

Российский авторынок переживает не самые лучшие времени: прекращение поставок новых машин, остановки производства, повышение цен. Помимо этого, остаются последствия мирового кризиса, сложившегося после пандемии. Однако пока на складах в наличии остаются еще марки многих машин, но спрос только растет, а выбора не так много.

При этом 11 процентов россиян, согласно исследованию экспертов «Открытие Авто», готовы взять кредит на покупку автомобиля. Что почти в три раза больше, чем в 2021 году. Какие автомобили брать? Подобрали топ-5 самым выгодных на сегодня автомобилей в России.

Kia Rio

Kia Rio. Фото Global Look Press

Корейский бренд Kia считается одним из самых популярных на российском рынке. Одной из востребованных моделей является Kia Rio, представленной в кузове седан или хэтчбек (Rio X). Переднеприводный автомобиль оснащен двигателем 1,4 и 1,6 литров. (100, 123 л.с., бензин). Стоимость от 600 000 до 1 770 000 рублей.

Во всех версиях задние сиденья имеют складывающиеся спинки, благодаря чему можно увеличить объем для багажа. Это отличный городской автомобиль. Часто такую модель выбирают водители такси.

Kia Picanto

Kia Picanto. Фото Global Look Press

Еще одной востребованной и доступной моделью в России является Kia Picanto. Этот компактный хэтчбек оснащен 1-литровым двигателем мощностью 67 лошадиных сил. Стоимость от 700 000 до 1 660 000 рублей.

Kia Picanto принято считать женской машиной. Она небольшая и представлена в нескольких традиционных и ярких цветах. Также на этом автомобиле удобно парковаться и маневрировать на городских улицах.

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris. hyundai.ru

Еще одной востребованной среди россиян является корейский седан Hyundai Solaris. Он представлен с 1,4-литровым и 1,6-литровым моторами, автоматом и 6-ступенчатой механикой. Стоимость от 700 000 до 1 408 000 рублей.

Этот автомобиль соответствует российским условиям, имеет жесткие пружины и амортизаторы, так как до этого его адаптировали на заводе в Санкт-Петербурге. Однако временно он приостановил работу.

Hyundai Creta

Hyundai Creta. Фото Global Look Press

Также доступным вариантом является Hyundai Creta. Автомобиль второго поколения представлен с 1,6-литровым (123 л.с.) и 2-литровым (149 л.с.) двигателями. Доступны комплектации с автоматической и механической коробкой передач. Стоимость от 790 000 до 1 859 000 рублей.

Creta считается аналогом кроссовера Hyundai ix25. Он подойдет и для путешествий, и для большой семьи.

Lada Granta

Lada Granta. Фото Global Look Press

Одним из самых бюджетных переднеприводных автомобилей является отечественная Lada Granta. В автосалонах представлена обычная модель с неурезанным набором функций, а вообще она выпускается в трех комплектациях «Стандарт», «Норма» и «Люкс». Оснащен этот автомобиль 1,6-литровыми двигателями мощностью от 82 до 106 лошадиных сил. Стоимость варьируется от 727 900 до 800 000 рублей.

Lada Granta внешне смотрится солидно, подойдет и для большой семьи, и для личного пользования. А еще в этом автомобиле большое багажного отделение.

Lada Vesta

Lada Vesta. lada.ru

Lada Vesta имеет тип кузова седан и передний привод. Автомобиль представлен в четырех видах: «Классик», «Комфорт», «Люкс» и «Эксклюзив». Двигатель у Vesta — 1,4 и 1,6 литров. Характеристики комплектаций более старых моделей могут отличаться. Стоимость от 748 900 до 1 355 900 рублей.

Эта машина достаточно комфортная. Она предназначена, как для трасс, так и для плохих дорог за счет своей энергоемкой подвески. Из минусов: в салоне используется жесткий пластик и не до конца опускающиеся задние стекла.

Renault Sandero Stepway

Renault Sandero Stepway. Фото Global Look Press

Раньше самой популярной среди россиян был автомобиль Renault Logan, но на сегодняшний день его не так просто найти в дилерских центрах. А вот Sandero Stepway пока еще остаются в наличии. У этого автомобиля тип кузова хэтчбэк, передний привод, двигатель 1,4 и 1,6 литров (82, 113 л/с, бензин). Стоимость от 600 000 до 1 500 000 рублей.

Sandero Stepway подойдет как и для семейного, так и для личного пользования.

Geely Coolray

Geely Coolray. cars.geely-asc.ru

На российском рынке выгодно можно приобрести и китайский кроссовер Geely Coolray.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем (150 лошадиных сил). Также у него 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Стоимость от 800 000 до 1 800 000 рублей.

Его можно использовать в качестве семейного автомобиля и для личного пользования.

Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 4. chery.ru

Переднеприводный автомобиль Chery Tiggo 4 — не самая дешевая находка, но она способна оправдать все ожидания среди дорогостоящих кроссоверов. Он представлен в основных моделях Base, Comfort, Trek, Travel и Luxury. У автомобиля 1,5-литровый мотор (113 л.с.). Стоимость от 1 300 000 до 1 880 000 рублей.

У машины просторный салон, который подойдет как для семейного, так и для личного пользования.

Lifan X50

Lifan X50. lifan77.ru

Еще один доступный кроссовер — это Lifan X50, который обладает спортивным типом и производится достаточно молодой китайской компании. У автомобиля 1,5-литровый двигатель (103 л.с., бензин). Коробка передач: МКПП и вариатор. Стоимость от 500 000 до 900 000 рублей.

Если вы задумывались над покупкой машины, то не стоит откладывать дела в дальний ящик. Пока в наличии еще имеются известные мировые бренды и цены не подскочили, стоит решиться на покупку.